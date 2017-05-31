Российская IT-компания «Яндекс» опубликовала на YouTube видеозапись с испытанием прототипа беспилотного автомобиля. Он создан в рамках развития проекта «Яндекс.Такси». Технологии автономного управления получил прототип, созданный на базе Toyota Prius. Испытания самоуправляемого автомобиля на городских улицах обещают начаться в течение года.

Согласно словам представителей компании, прототип беспилотного такси использует систему навигации, геолокации, компьютерного зрения и машинное обучение от иных сервисов, таких как «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты».

«В данный момент существуют десятки компаний по всему миру, занимающиеся созданием собственных беспилотных автомобилей, но лишь у немногих из них есть ключевые компоненты для превращения проекта в реальность, — комментирует глава Yandex.Taxi Self-Driving Project Дмитрий Полищук. — Эти компоненты включают в себя набор надёжных технологий и алгоритмов, технических знаний и ресурсов, а также доступ к рынку самоуправляемых машин. Яндекс.Такси, с поддержкой Яндекса, является одним из немногих, имеющих всё вышеперечисленное».

Представитель сервиса «Яндекс.Такси» Владимир Исаев сказал изданию Techcrunch, что представленный на видео прототип беспилотного автомобиля использует обезличенные данные «Яндекс.Навигатора». Это позволяет ему выстроить маршрут движения по городских дорогам с учётом заторов, аварий и других возможных ограничений.

Осенью прошлого года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что беспилотные такси могут начать ездить по дорогам Москвы. Тогда в городской думе отметили, что такой транспорт потребует изменений в правила дорожного движения, а также организации специальных выделенных полос.