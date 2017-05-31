Новую марку имени себя же – NEVS – китайско-шведская фирма зарегистрировала в прошлом году. Компания является наследницей Saab, в частности, ей принадлежат инженерный центр и завод в Тролльхеттане, а также права на модель Saab 9-3.

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Напомним, National Electric Vehicle Sweden собиралась и дальше выпускать «четырехдверки» 9-3 под знаменитым брендом, однако владелец торгового знака – авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB – запретил компании использовать название и логотипы Сааба. Собственно, так и возникла марка NEVS.

Седан NEVS 9-3 и кроссовер NEVS 9-3X построены на базе Saab 9-3. Пока новинки представлены в виде концептов, в серию их отправят в следующем году. Электрокары будут использовать в качестве автомобилей каршеринговых сервисов и такси в китайском городе Тяньцзин. Там же, кстати, строят завод NEVS, где и наладят производство моделей.

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Характеристики установок электромобилей пока не раскрываются. В NEVS лишь отметили, что запас хода и седана, и кроссовера составит около 300 км. Зарядку батарей можно будет отслеживать через мобильное приложение.

Публичная премьера NEVS 9-3 и NEVS 9-3X состоится 7 июня 2017 года в рамках Выставки потребительской электроники CES Asia, которая пройдет в Шанхае.

Ранее сообщалось о том, что в модельной линейке NEVS будут три вседорожника и фастбек.