Электрокары в России по-прежнему не пользуются массовой популярностью, хотя их продажи в 2017 году несколько выросли. Так, согласно подсчётам «Автостата», в период с января по ноябрь 2017 года на территории страны было куплено 82 новых легковых электромобиля. Этот результат на 30% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано лишь 63 единицы.

Эксперты отметили, что наиболее популярной маркой на рынке электрокаров в 2017 году в России является Tesla. На модели этого американского бренда пришлось около 70% от общего объёма продаж «розеточных» машин. В общей сложности в течение 11 месяцев россияне купили 56 электрокаров марки, из них 42 единицы пришлись на кроссоверы Model X, ещё 14 – на седаны Model S.

Помимо этого в текущем году российские автомобилисты купили 22 экземпляра Nissan Leaf, три новых электрокара Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV. В конце октября текущего года стало известно о том, что в России спрос на электромобили будут поддерживать на государственном уровне.

Недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Минпромторге готовы помочь с покупкой электрокаров для таксопарков и каршеринга. Предполагается, что льготные условия для коммерческих покупателей отечественных электромобилей должны начать действовать с начала следующего года.