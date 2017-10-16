Об этом президент и премьер-министр страны заявили в ходе поздравления с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства.

По мнению главы государства Владимира Путина, совершенствование дорожной сети России – это один из стратегических приоритетов в стране. Об этом он сказал в поздравлении представителей службы и ветеранов с Днём работников дорожного хозяйства, сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

«Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс», — комментирует Владимир Путин.

Он рассказал о том, что в РФ вводятся в эксплуатацию современные скоростные автомагистрали, которые отвечают повышенным требованиям безопасности и имеют увеличенный срок службы. Помимо этого на этапе реализации находятся проекты международных транспортных коридоров.

В ходе своего поздравления, которое есть на сайте кабмина, внимание на необходимость обеспечения безопасности на дорогах обратил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он считает, что нужно совершенствовать транспортную инфраструктуру, внедрять современные технологии, активнее использовать инновационные материалы и новую дорожную технику.

Дмитрий Медведев считает, что опыт, профессионализм и целеустремленность работников дорожной отрасли «помогут решить эти важнейшие задачи [обеспечения безопасности на дорогах – примечание редакции], которые стоят сегодня перед дорожным хозяйством страны».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что все доходы от штрафов за нарушения ПДД хотят направить на дороги. С соответствующим предложением выступили представители Федерального дорожного агентства.