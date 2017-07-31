Пятый этап РДС-Запад оказался полон сенсаций

28 и 29 июля на территории автоспортивного комплекса Atron International Circuit в Рязани прошел пятый раунд Российской Дрифт Серии.

Блистательный состав пилотов традиционно обещал невероятно захватывающие заезды. Ширина трассы Atron колеблется от 12 до 20 метров, и на узких участках машины проносятся «дверь в дверь». На участие в этапе подали заявки 44 пилота, однако в квалификацию выехали только 41 – сказались технические проблемы.

Неожиданной новостью перед этапом стало объявление Екатерины Седых из Team Yokohama о том, что она тоже приедет в Рязань. Любимица публики, пилотесса из Владивостока, после выступления на открытии РДС 2017 на Moscow Raceway была вынуждена пропустить несколько западных этапов, сконцентрировавшись на участии в РДС-Восток. Кстати в восточном дивизионе Катя на данный момент занимает лидирующую позицию в личном зачете.

Гонка на рязанской трассе выдалась по-настоящему жаркой, как с точки зрения погоды, так и с точки зрения событий, развернувшихся на трассе. Победителем квалификации, набрав 100,1 балл, стал Алексей Головня. Сенсационно второе место занял Федор Воробьев, выступающий в РДС на Жигулях. Он набрал 98,3 балла. А третье место в квале оказалось у Александра Дмитренко с 98,1 баллами.

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Екатерина Седых уже на тренировках столкнулась с неполадками на своем автомобиле. Команда даже думала о том, чтобы объявить тех.сход, и все-таки было решено рискнуть и продолжить борьбу. В итоге девушка и прошла квалификацию, и смогла выступить в парных заездах – стремление двигаться вперед, достойное уважения!

Тройка призеров этапа оказалась весьма неожиданной. Первое место завоевал Павел Бусыгин. Вторым стал Александр Щеголев. Третьим – Георгий Чивчян.

РДС-Запад продолжится шестым этапом в Нижнем Новгороде 18-19 августа, а РДС-Восток завершится 5 и 6 этапами 2-3 сентября во Владивостоке.

Предыдущий этап РДС-Восток прошел в Хабаровске 15-16 июля. Портал «Колеса.ру» рассказывал о результатах ранее.