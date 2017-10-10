На такие электронные полисы может приходиться примерно 10% продаж «страховок» в 2017 году.

О том, что на российском страховом рынке выявлена новая схема мошенничества с электронными полисами ОСАГО, сообщает РБК со ссылкой на слова представителей нескольких крупных российских страховых компаний. Стало известно о случаях снижения цены полиса за счёт указания некорректных данных при оформлении документов посредниками.

Как рассказали в издании, мошенничество заключается в том, что посредники оформляют страховые полисы на машины с низкой мощностью в регионах с низкими территориальными коэффициентами, но при этом указываются регистрационные номера и VIN-коды автомобилей реальных клиентов.

«В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1 000 рублей, — рассказал гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков. — Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе в соответствии с его регионом и моделью авто и продают его покупателю, условно, за 15 000 рублей в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман».

Сообщается, что сейчас база данных Российского союза автостраховщиков, в которой есть данные водителей, используемые при оформлении электронного полиса ОСАГО, не способна автоматически осуществлять проверку марки машины и региона с помощью базы данных ГИБДД.

Согласно оценке РСА, на сегодняшний день в структуре электронных продаж ОСАГО доля полисов с недостоверной информацией составляет порядка 5-10% (или 250 000 – 500 000 единиц). Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что при покупке е-полисов сканы документов скоро будут не нужны.