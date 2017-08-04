Редкий Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai Cosmic Girl выставлен на продажу

Те читатели портала Колёса.ру, которые помнят танцевальную музыку из 90-х на экранах своих телевизоров и телеканал MTV, наверняка сохранили в памяти некоторые мотивы музыканта Jamiroquai, игравшего в стиле ню-диско и фанка и находившегося на пике популярности.

В своих клипах Джей Кей (именно так зовут музыканта, выбравшего себе прозвище Jamiroquai) часто «рассекал» на Ferrari и Lamborghini, и ничего удивительного в этом нет – он истинный любитель итальянских автомобилей. Но время идёт, его машины дорожают (с Ferrari и Lamborghini это обычно происходит именно так, а не наоборот), и музыкант всё-таки решил расстаться с одним из своих дорожных болидов.

1 / 2 На фото: Lamborghini Diablo 2 / 2 На фото: Lamborghini Diablo

Как пишет портал Carscoops, музыкант решил продать автомобильной компании Amari Supercars свою пурпурную Lamborghini Diablo, которую можно наблюдать в клипе Cosmic Girl. Также в этом клипе присутствует чёрная Ferrari F355 и красная Ferrari F40.

Примечательно, что во время съемок клипа машина была повреждена: прикрепленная спереди автомобиля камера упала на лобовое стекло, и в клипе на некоторых кадрах видно, что Джей Кей подвергается массивному обдуву воздуха. Также в прессе появились фотографии, на которых эта машина была серьёзна разбита. Видимо, Джей машину продал, её восстановили, и теперь она продаётся.

Нынешний владелец автомобиля — компания Amari Supercars, просит за машину Jamiroquai 549 995 фунтов стерлингов (около 44 062 743 рублей в эквиваленте).

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