Рестайлинговые Logan, Sandero и Sandero Stepway дебютировали в Европе под маркой Dacia еще осенью 2016-го. В январе 2017-го посвежевшие модели, но уже под брендом Renault, начали продавать в Турции и Украине, от «старосветских» модификаций они отличаются эмблемами и радиаторными решетками. А в следующем году модернизированные «бюджетники» появятся в Бразилии, причем разница в дизайне экстерьера таких машин будет заметнее.

1 / 2 На фото: обновленный Renault Logan, версия для Бразилии 2 / 2 На фото: обновленный Renault Logan, версия для Бразилии

Так, радиаторные решетки, бамперы и фары седана и хэтчей Renault для бразильского рынка окажутся такими же, как у машин для других стран. Но корму Logan оставили прежней: номерной знак расположен на бампере (у украинского Логана номер переехал на крышку багажника), фонари – старые, от дореформенной модели.

1 / 4 На фото: обновленный Renault Sandero, версия для Бразилии 2 / 4 На фото: обновленный Renault Sandero, версия для Бразилии 3 / 4 На фото: обновленный Renault Sandero Stepway, версия для Бразилии 4 / 4 На фото: обновленный Renault Sandero Stepway, версия для Бразилии

Заднюю часть бразильского Sandero переработали гораздо серьезнее. У хэтчбека появились совершенно новые задние фонари, которые теперь «заходят» на багажную дверь. Кросс-хэтч Sandero Stepway получил затемненную оптику и более «мускулистый» задний бампер.

Как сообщают местные СМИ, моторная гамма моделей не изменилась. В Бразилии седан и стандартная «пятидверка» оснащаются двигателями 1.0 и 1.6, «кроссоверу» положен только последний мотор. Все двигатели «питаются» как бензином, так и этанолом, и работают в паре с «механикой». Для топового движка 1.6, вероятно, предложат еще и вариатор.

1 / 4 На фото: дореформенный Renault Logan, версия для Бразилии 2 / 4 На фото: дореформенный Renault Logan, версия для Бразилии 3 / 4 На фото: дореформенный Renault Sandero, версия для Бразилии 4 / 4 На фото: дореформенный Renault Sandero, версия для Бразилии

Скорее всего, автомобили с «бразильским» дизайном доберутся и до других южноамериканских странах.

Напомним, не так давно в базе Роспатента появились изображения рестайлинговых Logan, Sandero и Sandero Stepway для нашего рынка. В РФ планируют продавать машины с новой, оформленной, как у «европейцев» передней частью, но с фонарями прежней формы. Ожидается, что в России продажи модернизированных автомобилей также стартуют в следующем году.