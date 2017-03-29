Режим «дрифт» появится на автомобилях Audi нескоро

Всё чаще автопроизводители оснащают бортовую электронику своих спортивных автомобилей режимом для дрифта, благодаря которому можно как следует покрутить "пончики" и напустить дыма на какой-нибудь парковке, а также почувствовать запах палёной резины. Тем не менее, известный своей блестящей автоспортивной историей немецкий бренд Audi не собирается разрабатывать такой режим для своих спортивных моделей.

Как пишет Autoblog, такую возможность категорически отверг глава подразделения Audi Sport Штефан Рейл. По его словам, ни Audi R8, ни RS6, ни RS3 или RS4 не получат такой режим. Руководитель добавил, что ему режим «дрифт» на современных спортивных автомобилях не нравится, да и смысла в дрифте как таковом Штефан Рейл не видит в целом, поскольку по его мнению, это всего лишь сжигание шин, и в этот момент не чувствуется скорость.

1 / 2 На фото: Audi RS3 2 / 2 На фото: Audi RS3

Впрочем, владельцам автомобилей Audi никто не запрещает полностью отключить систему стабилизации, и всё-таки как следует напустить дыма, и Штефан Рейл советует поступать именно таким способом, если владелец полноприводного автомобиля Audi хочет слегка сжечь шины.

1 / 2 На фото: Audi RS5 2 / 2 На фото: Audi RS5

Интересное мнение по этому поводу выразил глава подразделения BMW M Францискус ванн Мил. По его мнению, режим «дрифт» современным автомобилям необходим, поскольку полное отключение систем стабилизации оставляет водителя и автомобиль один на один, что чревато опасными последствиями.

1 / 2 На фото: Audi R8 2 / 2 На фото: Audi R8

Впервые режим «дрифт» появился на Ferrari F430, позже его получили автомобили Pagani, Ford Focus RS, Mercedes-AMG E 63, McLaren 720S, а также некоторые новые автомобили BMW.

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