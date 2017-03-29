Режим «дрифт» появится на автомобилях Audi нескоро

Как пишет Autoblog, такую возможность категорически отверг глава подразделения Audi Sport Штефан Рейл. По его словам, ни Audi R8, ни RS6, ни RS3 или RS4 не получат такой режим. Руководитель добавил, что ему режим «дрифт» на современных спортивных автомобилях не нравится, да и смысла в дрифте как таковом Штефан Рейл не видит в целом, поскольку по его мнению, это всего лишь сжигание шин, и в этот момент не чувствуется скорость.
Впрочем, владельцам автомобилей Audi никто не запрещает полностью отключить систему стабилизации, и всё-таки как следует напустить дыма, и Штефан Рейл советует поступать именно таким способом, если владелец полноприводного автомобиля Audi хочет слегка сжечь шины.
Интересное мнение по этому поводу выразил глава подразделения BMW M Францискус ванн Мил. По его мнению, режим «дрифт» современным автомобилям необходим, поскольку полное отключение систем стабилизации оставляет водителя и автомобиль один на один, что чревато опасными последствиями.
Впервые режим «дрифт» появился на Ferrari F430, позже его получили автомобили Pagani, Ford Focus RS, Mercedes-AMG E 63, McLaren 720S, а также некоторые новые автомобили BMW.
Ранее Audi озвучила дату презентации флагманского седана A8 нового поколения.
Весь кайф в том, чтобы валить боком. Штефан Рейл совсем не в теме.