Фотографии нового кроссовера растиражировали «поднебесные» СМИ. По неофициальным данным, модель построена на базе «паркетника» MG ZS (марка MG также принадлежит SAIC). В продажу новинка Roewe поступит под именем RX3.

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Дизайн компактного вседорожника выполнят в стиле SUV Roewe RX5, при этом интерьер окажется проще. В частности, RX3 не получит мультимедиа-систему с вертикальным «планшетом», как у «старшего» кроссовера Roewe.

1 / 3 На фото: Roewe RX5 2 / 3 На фото: Roewe RX5 3 / 3 На фото: Roewe RX5

Моторы новинке могут достаться от MG ZS. В этом случае RX3 предложат с бензиновым турбодвигателем 1.0 и «атмосферником» 1.5 мощностью 125 и 120 л.с. соответственно. У ZS первый агрегат сочетается с «автоматом», второй работает в паре с «механикой» или «роботом». Как и модель MG, RX3 можно будет купить только в переднеприводном исполнении.

1 / 3 На фото: MG ZS 2 / 3 На фото: MG ZS 3 / 3 На фото: MG ZS

Информации о сроках выхода нового «паркетника» на китайский рынок пока нет.

Ранее стало известно о том, что Roewe планирует запустить в производство еще один SUV – RX8. Этот кроссовер будет доступен в семиместной версии.