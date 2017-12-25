Завод французской компании Renault, который находится в Москве, приостановил производство автомобилей из-за ухода компании в традиционный корпоративный зимний отпуск. Для большинства сотрудников столичного предприятия каникулы продлятся с 25 декабря 2017-го по 8 января 2018 года.

«Грамотное планирование производства и поставок, учитывающее даже быстро меняющуюся ситуацию, позволяет нам с уверенностью говорить о том, что в настоящее время нет дефицита ни по одной из моделей Renault, — цитирует «Автостат» представителя пресс-службы компании. — Возникающие время от времени локальные незначительные нехватки определённых версий у некоторых дилеров носят несущественный характер и быстро решаются».

Также конвейер был остановлен на дальневосточном предприятии «Мазда Соллерс». В течение зимних каникул специалисты должны провести плановое техобслуживание оборудования. Согласно словам представителя компании, производство машин возобновится по окончанию новогодних каникул, то есть 9 января 2018 года.

Напомним, в Москве на заводе Renault налажен выпуск Renault Kaptur и Duster, а также Nissan Terrano. С конвейера предприятия во Владивостоке сходят кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6, на сегодняшний день также продолжается строительство новой площадки для производства двигателей семейства SkyActiv-G.