Новый пакет правительственных льгот, предложения по которому разработали в Минэнерго, призван удержать нефтяников от увеличения цен на автомобильное топливо. Как рассказали «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли, в случае сдерживания роста стоимости бензина компании получат возможность оптимизировать затраты на его производство.

Предложения Минэнерго и «Роснефтегаза» включают в себя новые льготы нефтяным компаниям в связи с модернизацией заводов, а также создание отдельной методики по снижению расходов на работу нефтеперерабатывающих заводов.

Как отметил заместитель директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Шахназаров, на сегодняшний день акциз собирают с заводов, однако он косвенно переносится на автолюбителей, так как производители закладывают его в розничную цену топлива (он составляет порядка 60% от стоимости бензина). Он подчеркнул, что собственно добыча и переработка нефти занимают в ценнике всего 20%.

«В конечном счёте через цены на бензин [от повышения акцизов – примечание редакции] страдает именно потребитель, и это неправильно», — сказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Стоит отметить, что только за 2016 год акцизы на бензин увеличились на 71%, на дизельное топливо – примерно на 45%.

На прошлой неделе портал «Колёса.ру» сообщал о том, что цены на бензин в России могут вырасти к концу лета. Согласно расчётам специалистов, увеличение цен на автозаправках в целом в 2017 году составит порядка 4-7%.