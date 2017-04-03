03 Апр Рыночная доля Toyota Motor в России за 15 лет выросла в десять раз

Согласно подсчётам специалистов, с 2002 по 2016 год официальные дилеры машин марок Toyota и Lexus на территории России продали 1 673 749 единиц. Совокупные годовые показатели двух брендов увеличились за указанный период примерно в 14 раз: если в 2002 году было реализовано 8 600 автомобилей, то в 2016-ом результат вырос до 118 700 экземпляров.

В российском офисе «Тойота Мотор» отметили, что рекорд продаж в РФ был установлен в 2008 году, тогда был реализован 204 761 автомобиль марок Toyota и Lexus. Отметим, на сегодняшний день она занимает первое место среди японских автокомпаний, чья продукция представлена на нашем рынке.

Рыночная доля Toyota Motor росла одновременно с объёмами продаж. Так, в период с 2002 по 2016 годы этот показатель увеличился в десять раз: с 0,8% до рекордных 8,3%. За 15 лет работы компания заметно увеличила количество официальных дилеров: с 11 (в 2002-м) до 154 (на сегодняшний день). Сеть центров покрывает страну «от самой западной точки в Калининграде до её восточных регионов, включая Сахалин», отметили в местном офисе.

Отметим, в течение десяти лет на заводе Toyota в Санкт-Петербурге было выпущено более 217 000 бизнес-седанов Camry, а с момента начала серийного производства кроссоверов RAV4 в августе 2016 года с конвейера сошло свыше 17 000 экземпляров.

«За 15 лет Тойота прошла долгий путь от небольшой компании-импортера до одного из ведущих игроков на российском рынке, предлагающих уникальные бизнес-решения, — комментирует президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки, — Мы продали более 1,6 миллиона автомобилей в России, и я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим клиентам за их лояльность и дилерам за их усилия».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Toyota по-прежнему лидирует в рейтинге сохранности остаточной стоимости. Согласно результатам исследования, у Corolla, Camry, Alphard, RAV4, Hilux, Highlander, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200 данный показатель превышает 90%.