Skoda Kodiaq впервые разбили ради проверки безопасности

Это первые «живые» испытания чешского «паркетника». Проверку безопасности Kodiaq проходил в комплектации Ambition с двухлитровым дизельным двигателем под капотом. По итогам краш-теста Kodiaq получил пять звезд — максимальную оценку по безопасности в рейтинге Euro NCAP.

По данным европейского комитета кроссовер из Чехии обеспечивает защиту на уровне 92% для водителя и взрослого пассажира. Безопасность пассажира-ребенка оценили в 77%, пешеходов — 71%, а набор устройств обеспечения безопасности получил рейтинг в 54%.

1 / 3 Skoda Kodiaq 2 / 3 Skoda Kodiaq 3 / 3 Skoda Kodiaq

Слабыми сторонами кроссовера Skoda Kodiaq стали: отсутствие системы удержания автомобиля на полосе движения в этой комплектации, отсутствие креплений Isofix и i-Size для детских кресел на третьем ряду сидений, высокая вероятность хлыстовой травмы для пассажиров третьего ряда в случае столкновения сзади, а также недостаточный уровень защиты грудной клетки водителя в случае лобового столкновения.

1 / 3 Салон Skoda Kodiaq 2 / 3 Салон Skoda Kodiaq 3 / 3 Салон Skoda Kodiaq

В остальном кроссовер Kodiaq хорошо проявил себя во время испытаний. Специалисты Euro NCAP отметили высокий уровень защиты при фронтальных и боковых ударах — «паркетник» обеспечивает безопасность наиболее важных для жизни органов водителя и пассажиров. Подголовники передних сидений и второго ряда не позволят получить хлыстовую травму, а автономная система экстренного торможения, которая работает на скорости до 8 км/ч, поможет водителю избежать аварии или наезда на пешехода.

Напомним, цены нового Kodiaq для России были объявлены в начале апреля этого года.

