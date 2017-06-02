Skoda объявляет начало российских продаж Kodiaq

Семейный кроссовер, который чешская марка уже определила как знаковый, выходит на российский рынок. Новинка позиционируется в качестве универсального автомобиля, который отлично подходит как для загородных путешествий всей семьей, так и для ежедневной эксплуатации.

В числе особенностей Skoda Kodiaq можно отметить фоновую подсветку салона, обогрев руля, двух- или трехзонную климатическую систему Climatronic и, впервые на модели Skoda, систему связи внутри автомобиля — In-CarCommunication, а также опциональный третий ряд сидений. Конечно, никуда не делась фирменная концепция Simply Clever, которая включает более 30 решений.

Кодиак, традиционно для автомобилей Skoda, получил рекордно вместительный багажник, который даже в семиместном исполнении имеет объем 233 литра, при сложенных сиденьях третьего ряда – 593 литра, а если сложить еще и второй ряд – 1 968 литров (1 980 литров у пятиместной версии). Доступ к багажнику обеспечивается простым движением ноги под задним бампером.

В комплектации Ambition Plus (от 1 999 000 рублей) на помощь водителю приходит целый арсенал электронных ассистентов, включая датчики парковки спереди и сзади, ассистент подъема в гору, ассистент выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. Список оборудования версии Style Plus (от 2 315 000 рублей) дополняется автоматическим парковщиком, системой кругового обзора, системой контроля дистанции спереди с функцией аварийного торможения, системой защиты пассажиров и адаптивным круиз-контролем.

Кроссовер Skoda Kodiaq российским покупателям предлагается в полноприводном исполнении с двумя бензиновыми и одним дизельным мотором: 1.4 TSI (DSG-6), 2.0 TSI и 2.0 TDI (DSG-7). Имеется также система выбора режима езды Driving Mode Select (обычный, эко, спорт, индивидуальный и снег). В режиме «Снег» (Snow) активируются особые настройки систем ABS, ASR, ACC и электроники двигателя для движения по скользкой заснеженной дороге.

Праздничная презентация Kodiaq пройдет 3 и 4 июня во всех дилерских центрах Шкода под девизом «Увидеть. Узнать. Почувствовать», для участия в которой необходимо зарегистрироваться на сайте followkodiaq.ru.

Ранее стало известно, что Skoda Kodiaq успешно прошел тесты на безопасность Euro NCAP, получив максимально возможную оценку – пять звезд.