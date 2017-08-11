Skoda продала уже более 37 тысяч Кодиаков

Чешский производитель в июле 2017 года передал клиентам по всему миру 87 000 машин, что больше чем в прошлом году на 4,0%.

В Западной Европе Skoda удалось нарастить продажи на 6% — до 34 700 единиц. Ключевыми рынками для марки в этом регионе являются Германия – 11 000 штук (+5,6%) и Великобритания – 7 100 машин (+16,9%). В родной для себя Чехии компания реализовала 6 900 автомобилей (-2,5%).

В России рост продаж составил 13,6% — владельцами машин чешской марки стали 5 307 клиентов. Все модели продемонстрировали положительную динамику, но самыми востребованными традиционно остаются Skoda Rapid и Octavia – 2 503 (+12,4%) и 1959 (+4,2%) автомобилей, соответственно. Кстати, в конце июня на российском рынке стартовали продажи обновленного Рапида. Кроссовер Skoda Kodiaq, поступивший в продажу в нашей стране только в июне, уже купили более 560 человек.

На крупнейшем для Шкода рынке Китая в июле было реализовано 22 000 машин, что на 3% превышает результат 2016 года. Компания также начинает осваивать перспективный индийский рынок, где рост составил 34% — до 1 200 единиц.

Компания с оптимизмом смотрит в будущее и предполагает дальнейшее увеличение продаж. Одним из факторов, который должен позволить производителю оправдать данный прогноз является выход на рынок нового кроссовера Skoda Karoq, серийное производство которого стартовало в Квасинах в конце июля.