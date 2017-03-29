Внешний облик купеобразного прототипа выполнен в новом фирменном стиле Skoda. В частности, в экстерьере прослеживаются общие черты с последним Superb и кроссовером Kodiaq. В компании новинку позиционируют как «пятидверное купе класса SUV». При этом Vision E не является предвестником Кадьяка в версии Coupe. Шанхайский концепт демонстрирует дизайн будущего электрокара Skoda, который отправят в серию, предположительно, в 2019-ом или 2020 году.

Vision E построен на платформе MEB концерна Volkswagen. Длина новинки равна 4,65 метра, ширина – 1,92 метра, высота – 1,55 метра. Размер колесной базы составляет 2,85 метра. Прототип оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионным аккумулятором, суммарная отдача – 306 л.с. Запас хода модели – около 500 км, максимальная скорость равна 180 км/ч.

Концепт также получил системы автономного управления. «Концепт-кар Skoda Vision E удовлетворяет всем требованиям уровня 3 для автономного вождения: автомобиль может самостоятельно двигаться в дорожных заторах, переключаться в режим автопилота на магистралях, удерживаться в полосе и уходить от столкновений, совершать обгоны, самостоятельно искать свободные места для стоянки, парковаться и выезжать из них», — рассказали в компании Skoda.

Публичный дебют Vision E пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется для представителей СМИ 19 апреля текущего года.

Ранее сообщалось о том, что Шкода готовится вывести на рынок три новых кроссовера. Одной из премьер чешского бренда станет Kodiaq в версии Coupe, правда, такой SUV будет доступен только в Поднебесной.

Напомним, ближайшая новинка Skoda в России – рестайлинговая Octavia. Дилеры уже принимают заказы на модель, а ее «живые» продажи стартуют в апреле. Кстати, в честь выхода посвежевшей Октавии на российский рынок портал «Колёса.ру» проводит конкурс, главный приз в котором – поездка в Чехию.