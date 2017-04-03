Spyker выпустит конкурента Bentley Bentayga
Автор:

Spyker выпустит конкурента Bentley Bentayga

475 0 0
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Голландский производитель планирует выпустить четыре новых модели в последующие десять лет, а также нарастить ежегодный объем выпуска до 500 машин. В числе будущих новинок гибридный супервнедорожник и более дешевый спорткар с шестицилиндровым двигателем.

Глава Spyker Automotive Виктор Мюллер планировал начать разработку новой модели в рамках программы развития компании еще до финансовых проблем, возникших в 2014 году. Речь шла о бензин-электрическом супервнедорожнике под названием D8 Peking to Paris, который должен был быть построен в сотрудничестве с Lotus. Длинное название модели чествует участие Spyker в ралли Пекин – Париж 1907 года.

1 / 4
Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года
2 / 4
Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года
3 / 4
Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года
4 / 4
Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года

«Первоначально модель называлась D12 Peking to Paris и должна была оснащаться двигателем W12 от Volkswagen, но финансирование было прекращено до начала поставок и компании пришлось вернуть депозиты более чем 200 клиентам – сообщил Мюллер. – Это не очень хороший опыт и я не намерен повторить его».

Внедорожник будет использовать ту же алюминиевую платформу, которая была разработана Lotus до банкротства фирмы, а силовая установка Spyker будет сочетать новый двигатель V8 от Koenigsegg и электрический блок для увеличения запаса хода.

1 / 4
Концепт Spyker B6 Venator 2013 года
2 / 4
Концепт Spyker B6 Venator 2013 года
3 / 4
Концепт Spyker B6 Venator 2013 года
4 / 4
Концепт Spyker B6 Venator 2013 года

Если все будет идти по плану, то SUV D8 Peking to Paris дебютирует в рамках Женевского автосалона 2018 года. После него линейка будет расширена менее дорогим шестицилиндровым спорткаром по мотивам B6 Venator, представленным в 2013 году.

Последней новинкой Spyker стал спорткар C8 Preliator, который получил атмосферную пятилитровую «восьмерку» мощностью 600 л.с. от Koenigsegg в паре с «механикой». Суперкар будет выпущен тиражом 100 единиц по стартовой цене 403 500 евро.

Теги: Новинки , Koenigsegg , spyker , голландские автомобили , дорогие внедорожники , мощные автомобили , нидерландские суперкары
Понравилась статья? 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: хороший салон с капризной рейкой
17 Тест-драйвы / Одиночные
Что в имидже тебе моем: тест-драйв Nissan X-Trail 2,5
16 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Семиместный Lada Xray: каким он может быть
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Выиграй поездку в Чехию на двоих от ŠKODA: конкурс продолжается!

Конкурс, посвященный выходу на рынок обновленной ŠKODA OCTAVIA, стартовал 1 марта. Победитель получит полностью оплаченную поездку в Прагу на двоих.…

479 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как…

950 0 0
Статьи / Практика
Сколько шлангом ни тряси: как правильно заправлять автомобиль

Предвижу улыбки, наполненные сарказмом больше, чем каталитический нейтрализатор керамическими компонентами и драгоценными металлами. Ах, первое апреля, никому не верю! Ну уж нет. Всё, о чём пойдёт речь ниже – серьёзно,…

74837 6 0
Статьи / Практика
Гулять так гулять, любить так любить: обслуживание и ремонт Range Rover

На эти машины смотрят с завистью почти все участники дорожного движения. Их владельцы прикуривают от стодолларовой бумажки и носят ботинки из кожи единорога. Увидев проезжающий Range Rover, мужчины ёкают селезёнкой, а…

8473 4 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: надёжный автомат и капризная ходовая

В первой части нашего обзора мы уже убедились, что подержанная Альмера Классик не должна разорить своего нового владельца. Во всяком случае, на сварку и покраску много тратить не придётся достаточно долго. А как обстоит…

3686 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из…

3969 2 2
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: лучший немецкий мотор и непростая коробка

Какой русский не любит немецкий автопром! Точнее, его продукцию, пусть даже такую весьма скромную, как Volkswagen Polo Sedan. В первой части обзора мы уже выяснили, что кузов этого скромняги сделан не хуже кузовов…

12085 2 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Единственная в мире: опыт владения ВАЗ-21 Бора

В девяностых на Волжском автомобильном заводе было создано большое количество интересных прототипов. Большинство из них сгинуло в те же годы, успев лишь несколько раз засветиться на крупных автосалонах в качестве…

36827 4 7
Тест-драйвы / Одиночные
Ходячий замок: тест-драйв Toyota Land Cruiser 200 Executive Black

Некоторые вещи в нашем мире бушующем на удивление стабильны и неизменны… Полнолуние, рассветы, приливы, утренний туман у подножия Фудзи и, конечно же, Land Cruiser, вечный символ престижа и успеха.

19794 0 19
Тест-драйвы / Одиночные
Последний настоящий: тест-драйв Mitsubishi Pajero IV

Вы считаете, что все тачки XXI века стали одинаково пластмассовыми, потеряли индивидуальность и брутальность, а куча электроники убила их железную душу? Завязывайте с рефлексией и бегом в салон за последним настоящим…

18860 15 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

55617 8 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

48764 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

18348 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / Военная техника
Теперь бронированный: возрождение американского Humvee

Главный легкий армейский автомобиль США под названием HMMWV (он же Humvee), надолго пережил своего гражданского «родственника» Hummer. В 90-е казалось, что машина себя исчерпала: в условиях реальных боевых действий в…

6997 3 2
История автомобилестроения
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / История
Прохлада в Самаре: заводской кондиционер для ВАЗ-2108, и почему его никто не видел

Сегодня кондиционер стал привычным, если не сказать неотъемлемым, элементом практически любого современного автомобиля, включая и отечественные Лады. Незаводские системы микроклимата появились на "десятках" еще в…

41577 11 44
Статьи / История
Копать, строить, буксировать: колесные инженерные машины Советской армии

В истории советского военного автомобилестроения доля специальных двухосных тягачей с колесной формулой 4х4 занимала, пожалуй, самую скромную нишу и насчитывала буквально несколько опытных и мелкосерийных конструкций.…

35929 2 27
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?