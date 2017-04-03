Spyker выпустит конкурента Bentley Bentayga

Голландский производитель планирует выпустить четыре новых модели в последующие десять лет, а также нарастить ежегодный объем выпуска до 500 машин. В числе будущих новинок гибридный супервнедорожник и более дешевый спорткар с шестицилиндровым двигателем.

Глава Spyker Automotive Виктор Мюллер планировал начать разработку новой модели в рамках программы развития компании еще до финансовых проблем, возникших в 2014 году. Речь шла о бензин-электрическом супервнедорожнике под названием D8 Peking to Paris, который должен был быть построен в сотрудничестве с Lotus. Длинное название модели чествует участие Spyker в ралли Пекин – Париж 1907 года.

1 / 4 Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года 2 / 4 Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года 3 / 4 Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года 4 / 4 Концепт Spyker D12 Peking to Paris 2007 года

«Первоначально модель называлась D12 Peking to Paris и должна была оснащаться двигателем W12 от Volkswagen, но финансирование было прекращено до начала поставок и компании пришлось вернуть депозиты более чем 200 клиентам – сообщил Мюллер. – Это не очень хороший опыт и я не намерен повторить его».

Внедорожник будет использовать ту же алюминиевую платформу, которая была разработана Lotus до банкротства фирмы, а силовая установка Spyker будет сочетать новый двигатель V8 от Koenigsegg и электрический блок для увеличения запаса хода.

1 / 4 Концепт Spyker B6 Venator 2013 года 2 / 4 Концепт Spyker B6 Venator 2013 года 3 / 4 Концепт Spyker B6 Venator 2013 года 4 / 4 Концепт Spyker B6 Venator 2013 года

Если все будет идти по плану, то SUV D8 Peking to Paris дебютирует в рамках Женевского автосалона 2018 года. После него линейка будет расширена менее дорогим шестицилиндровым спорткаром по мотивам B6 Venator, представленным в 2013 году.

Последней новинкой Spyker стал спорткар C8 Preliator, который получил атмосферную пятилитровую «восьмерку» мощностью 600 л.с. от Koenigsegg в паре с «механикой». Суперкар будет выпущен тиражом 100 единиц по стартовой цене 403 500 евро.