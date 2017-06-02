Дороги в стране официально начнут ремонтировать реже. Постановление об актуализации нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.

«Подписанным постановлением межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет (в настоящее время от четырёх до восьми лет в зависимости от категории автодороги и интенсивности движения), по капитальному ремонту – до 24 лет (в настоящее время от 10 до 18 лет)», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

«При этом предусматривается соблюдение требований технических регламентов в части нормативных расчётных нагрузок и изменение нормативов денежных затрат на ремонт и содержание таких автомобильных дорог. Это позволит оптимизировать на 5% нормативы денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог», — отмечается в справке к документу.

Изменить нормативы позволило то, что при капитальном ремонте специалисты производят усиление существующих конструкций «дорожных одежд», замену их на более долговечные, используют современные материалы и технологии. В комплексе это позволяет обеспечить сохранность основных потребительских качеств автомобильных дорог в течение 24 лет.

По предположениям специалистов, расчётный экономический эффект от реализации стратегии финансирования по скорректированным нормативам составит 15 миллиардов рублей в год.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Министерство транспорта РФ запустит сайт с информацией о текущем ремонте дорог. Об этом в начале апреля текущего года рассказал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.