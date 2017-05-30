Из-за шквалистого ветра 29 мая 2017 года в центральной части России пострадали и погибли люди, были повреждены здания, автомобили и деревья. По предварительным оценкам страховых компаний, сумма ущерба, который был нанесён автовладельцам Москвы, оценивается примерно в 200 000 000 рублей.

«По нашим оценкам, сумма [ущерба – примечание редакции], конечно, не очень большая – около 200 миллионов рублей. Потому что тотальных повреждений автомобилей не было, как, например, при наводнениях. Но повреждения от упавших деревьев были серьёзные», — цитирует ТАСС исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

Представитель РСА также отметил, что страховщики получили порядка 2 000 предварительных заявок на выплату компенсаций, из них примерно 30% попадают под действие полисов каско. «Страховщики объяснили порядок того, как необходимо урегулировать данные убытки. Надеемся, что они [выплаты – примечание редакции] будут произведены оперативно и быстро», — добавил он.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что стало известно, сколько автомобилей повредил ураган в центральной России. В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали о том, что из-за шквалистого ветра повреждения получили более 1 900 единиц личного автотранспорта.