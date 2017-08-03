Tesla определилась с платформой для своего нового кроссовера Model Y

Американская компания Tesla не собирается останавливаться на недавно представленном массовом электрокаре Model 3. Казалось бы, есть у компании более 500 000 предварительных заказов лишь на эту модель, которые нужно выполнить как можно скорее, но Илон Маск твёрдо уверен: марке нужен новый автомобиль. И теперь о нём появилась новая информация.

Как сообщает портал Carscoops, новый кроссовер Tesla, который на данный момент имеет название Model Y, будет строиться отнюдь не на базе новой платформы, которую Tesla собиралась разработать ранее, и о чём, собственно, сообщал глава компании Илон Маск.

Планировалось, что компактный кросс станет на конвейер уже в конце 2019 или начале 2020 года, но после вчерашнего совещания с советом директоров Tesla, Маска убедили в необходимости использовать более рациональный подход – построить новый электрический кроссовер на базе уже разработанной «тележки» седана Model 3.

Конечно, новая платформа позволила бы, скорее всего, снизить вес кроссовера, что позитивно бы сказалось на его динамических характеристиках и пробеге на одной зарядке, но использование в качестве основы шасси седана Model 3 позволит сократить затраты на разработку, а также существенно ускорит процесс развития автомобиля. У Tesla также есть в арсенале продвинутое шасси дорогого кроссовера Model X, но он всё-таки производится с применением легкосплавных материалов, что существенно удорожает производство, и в связи с этим данная платформа не подходит для компактного и бюджетного кросса Model Y.

Тем не менее, по слухам Маск всё-таки не отказывается от амбициозной задачи как можно сильнее упростить конструкцию нового кроссовера, поэтому маловероятно, что шасси Model Y будет полностью унифицировано с шасси седана Model 3, как это часто бывает у современных компактных кроссоверов с традиционными двигателями.

Никаких официальных рендеров и скетчей Tesla Model Y на данный момент нет, но судя по всему, такая ситуация продлится недолго.

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