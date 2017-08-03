Tesla определилась с платформой для своего нового кроссовера Model Y

Как сообщает портал Carscoops, новый кроссовер Tesla, который на данный момент имеет название Model Y, будет строиться отнюдь не на базе новой платформы, которую Tesla собиралась разработать ранее, и о чём, собственно, сообщал глава компании Илон Маск.
Планировалось, что компактный кросс станет на конвейер уже в конце 2019 или начале 2020 года, но после вчерашнего совещания с советом директоров Tesla, Маска убедили в необходимости использовать более рациональный подход – построить новый электрический кроссовер на базе уже разработанной «тележки» седана Model 3.
Конечно, новая платформа позволила бы, скорее всего, снизить вес кроссовера, что позитивно бы сказалось на его динамических характеристиках и пробеге на одной зарядке, но использование в качестве основы шасси седана Model 3 позволит сократить затраты на разработку, а также существенно ускорит процесс развития автомобиля. У Tesla также есть в арсенале продвинутое шасси дорогого кроссовера Model X, но он всё-таки производится с применением легкосплавных материалов, что существенно удорожает производство, и в связи с этим данная платформа не подходит для компактного и бюджетного кросса Model Y.
Тем не менее, по слухам Маск всё-таки не отказывается от амбициозной задачи как можно сильнее упростить конструкцию нового кроссовера, поэтому маловероятно, что шасси Model Y будет полностью унифицировано с шасси седана Model 3, как это часто бывает у современных компактных кроссоверов с традиционными двигателями.
Никаких официальных рендеров и скетчей Tesla Model Y на данный момент нет, но судя по всему, такая ситуация продлится недолго.
Ранее Колёса.ру сообщали, что Tesla «ставит палки» в колёса BMW и Mercedes.
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
Новая Лада Надежда: какой она может быть
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412