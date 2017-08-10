Исследование российского рынка новых автомобилей провели специалисты Russian Automotive Market Research. Согласно полученным результатам, объём импортируемых в РФ машин в течение первой половины 2017 года составил порядка 88 900 единиц. Этот результат на 15,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТОП-10 автомобильных марок по доле импорта в РФ в первом полугодии:
- Mercedes-Benz – доля от общего количества составляет 20,4%
- Toyota – 13,9%
- Lexus – 12,9%
- Audi – 8,0%
- BMW – 7,1%
- Land Rover – 6,4%
- Volvo – 4,5%
- Ravon – 2,6%
- Volkswagen – 2,6%
- Skoda – 2,5%
Аналитики сообщают, что доля премиальных и люксовых брендов в структуре импорта в период с января по июнь 2017 года составила 65,9%, тогда как в первом полугодии 2016 года она была равна 54,5%.
Однако в будущем объём импорта самой популярной марки станет меньше: в Подмосковье уже началось строительство завода по выпуску машин Mercedes-Benz. Официальный старт серийному производству будет дан в 2019 году, когда на конвейер встанет седан E-Class. Впоследствии модельный ряд пополнят автомобили сегмента SUV – GLE, GLC и GLS.
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