10 Авг ТОП-10 автомобильных марок по доле импорта в РФ в 2017 году

Исследование российского рынка новых автомобилей провели специалисты Russian Automotive Market Research. Согласно полученным результатам, объём импортируемых в РФ машин в течение первой половины 2017 года составил порядка 88 900 единиц. Этот результат на 15,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТОП-10 автомобильных марок по доле импорта в РФ в первом полугодии:

Mercedes-Benz – доля от общего количества составляет 20,4% Toyota – 13,9% Lexus – 12,9% Audi – 8,0% BMW – 7,1% Land Rover – 6,4% Volvo – 4,5% Ravon – 2,6% Volkswagen – 2,6% Skoda – 2,5%

Аналитики сообщают, что доля премиальных и люксовых брендов в структуре импорта в период с января по июнь 2017 года составила 65,9%, тогда как в первом полугодии 2016 года она была равна 54,5%.

Однако в будущем объём импорта самой популярной марки станет меньше: в Подмосковье уже началось строительство завода по выпуску машин Mercedes-Benz. Официальный старт серийному производству будет дан в 2019 году, когда на конвейер встанет седан E-Class. Впоследствии модельный ряд пополнят автомобили сегмента SUV – GLE, GLC и GLS.