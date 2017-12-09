Toyota назвала причину слабых продаж кроссовера C-HR

По данным портала Carsalesbase, по итогам апреля-декабря марка продала лишь 21 889 экземпляров C-HR, что значительно меньше, чем продавались конкуренты в лице Chevrolet Trax и Honda HR-V.
По мнению руководителя североамериканского офиса Toyota Боба Картера, на продажах автомобиля сказывается отсутствие у него полного привода.
Вскоре у Toyota C-HR появится ещё один сильный конкурент в лице Nissan Kicks, однако, по мнению руководителя североамериканского офиса Nissan Майкла Банса, Kick вряд ли будет иметь такие же проблемы с продажами, и Nissan рассчитывает, что автомобиль будет одинаково хорошо продаваться как на западном, так и восточном побережье США, и дилеры смогут реализовывать порядка 50 000 – 60 000 экземпляров в год.
Также руководитель Nissan выдвинул версию, что C-HR немного дороговат для своего сегмента и анонсировал, что Nissan Kicks будет стоить в базовой версии чуть дешевле 19 000 долларов.
Toyota такая ситуация, ясное дело, не устраивает Toyota, и как сообщал портал Колёса.ру недавно, марка выпустит новый кроссовер, который будет дешевле C-HR.
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