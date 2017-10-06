Компания Тойота поделилась подробностями об еще одной новинке, которая дебютирует на автосалоне в Токио.

На выставке покажут концепт Tj Cruiser. Как заявили в Toyota, прототип сочетает в себе «вместительность грузового фургона и мощный дизайн внедорожника». Буква T в названии модели означает toolbox, то есть в буквальном переводе – «ящик для инструментов», а j – joy, «радость».

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Внешний облик новинки получился довольно брутальным. Длина Toyota Tj Cruiser равна 4 300 мм, ширина – 1 775 мм, высота – 1 620 мм, размер колесной базы составляет 2 750 мм. У концепта сдвижные двери и четырехместный салон. На капот, крышу и дверь багажника нанесено специальное покрытие, которое защищает машину от царапин и грязи.

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Переднее пассажирское и задние кресла складываются, образуя практически ровный пол. На спинках сидений есть множество креплений. В Tj Cruiser можно перевозить предметы длиной до трех метров.

Прототип оснащен гибридной установкой, в нее вошли двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор, другие данные не приводятся.

В основе концепта лежит архитектура TNGA (Toyota New Global Architecture), она также использована при создании седана Camry последней генерации и кроссовера C-HR. В компании отметили, что привод у вэна Tj Cruiser может быть как передним, так и полным. А вот информации о том, встанет ли такой автомобиль на конвейер, пока нет.

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Ранее в Toyota рассказали о других новинках для Токийского автосалона. Так, на мотор-шоу дебютируют концептуальные седаны Crown и Century, оба являются предвестниками серийных моделей следующих генераций.