Пикап Toyota Hilux и кроссовер RAV4 выступят в роли официальных автомобилей спортивно-развлекательного фестиваля QuikSilver New Star Camp, который пройдет с 31 марта по 10 апреля 2017 года в городе Сочи. Сообщается, что это мероприятие соберёт на Розе Хутор любителей и профессионалов различных экстремальных дисциплин со всей России.

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«Неубиваемый пикап Toyota станет одним из основных героев самого мощного события фестиваля – Hilux Motofreestyle Show, который развернется вечером 8 апреля на высоте 1 170 метров над уровнем моря, — рассказали в российском офисе компании. — Российские и зарубежные мастера фристайла на мотоциклах и снегоходах устроят показательные выступления с невероятными пролетами с больших трамплинов над Toyota Hilux».

Известно, что в течение всего мероприятия знаменитые атлеты будут перемещаться по лагерю на Toyota RAV4. Выбор был сделан в пользу японских кроссоверов, так как «заснеженные горные дороги и большое количество экипировки требуют от автомобилей максимальной функциональности и надёжности», отметили представители Тойоты.

На прошлой неделе стало известно о том, что Toyota Hilux отбуксировали игрушечные пикапы. Для этого понадобилось пятнадцать игрушек, каждая из которых весит порядка 3,2 килограмма и оснащена электромотором с крутящим моментом 23,2 Нм. При этом вес настоящего Хайлакса с дизельным мотором объёмом 2,4 литра, составляет 3,2 тонны. Видеоролик можно посмотреть на «Колёсах».