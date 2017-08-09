TVR возвращается: новый тизер мощной и легкой «двухдверки»

На этот раз возрожденная марка показала фотографию салона, а точнее рычага переключения передач. Судя по его форме, это будет ручка механической КПП. Ранее сообщалось, что под капотом неназванного суперкара расположится пятилитровый V8 мощностью 500 л.с. производства Cosworth — компании, специализирующейся на двигателях для спортивных и гоночных автомобилей.
Британаская TVR сообщила, что Launch Edition — лимитированная серия этого автомобиля — разгонится с нуля до 100 км/ч примерно за четыре секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч. При этом «двухдверка» с двумя пассажирами на борту будет весить всего 1250 килограммов. С соотношением мощности к весу в 400 «лошадок» на тонну машина готова будет конкурировать со многими именитыми суперкарами.
При этом цена «заряженного» купе по меркам машин подобного уровня не заоблачная. Сообщается, что на домашнем рынке компания TVR будет продавать спорткар по цене примерно в 90 000 фунтов стерлингов, что в пересчете не привычную в России валюту составит 7 035 000 рублей по текущему обменному курсу.
Премьера нового суперкара британской марки, которая в прошлом году отпраздновала свое 70-летие, состоится 8-го сентября этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. Покупатели, которые оставляли предварительный заказ, уже видели автомобиль в живую и остались довольны.
Впервые информация о готовящейся новинке TVR, напомним, появилась два года назад. Машину тогда еще никто не видел, но клиенты, на всякий случай, за полтора месяца раскупили годовой тираж.
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