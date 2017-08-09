TVR возвращается: новый тизер мощной и легкой «двухдверки»

На этот раз возрожденная марка показала фотографию салона, а точнее рычага переключения передач. Судя по его форме, это будет ручка механической КПП. Ранее сообщалось, что под капотом неназванного суперкара расположится пятилитровый V8 мощностью 500 л.с. производства Cosworth — компании, специализирующейся на двигателях для спортивных и гоночных автомобилей.

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Британаская TVR сообщила, что Launch Edition — лимитированная серия этого автомобиля — разгонится с нуля до 100 км/ч примерно за четыре секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч. При этом «двухдверка» с двумя пассажирами на борту будет весить всего 1250 килограммов. С соотношением мощности к весу в 400 «лошадок» на тонну машина готова будет конкурировать со многими именитыми суперкарами.

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При этом цена «заряженного» купе по меркам машин подобного уровня не заоблачная. Сообщается, что на домашнем рынке компания TVR будет продавать спорткар по цене примерно в 90 000 фунтов стерлингов, что в пересчете не привычную в России валюту составит 7 035 000 рублей по текущему обменному курсу.

Премьера нового суперкара британской марки, которая в прошлом году отпраздновала свое 70-летие, состоится 8-го сентября этого года на Фестивале скорости в Гудвуде. Покупатели, которые оставляли предварительный заказ, уже видели автомобиль в живую и остались довольны.

Впервые информация о готовящейся новинке TVR, напомним, появилась два года назад. Машину тогда еще никто не видел, но клиенты, на всякий случай, за полтора месяца раскупили годовой тираж.

