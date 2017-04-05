Американцам будут доступны лифтбек Regal Sportback и универсал Regal TourX, которые отличаются от аналогичных модификаций модели Opel лишь решеткой радиатора и логотипами. Отметим, Регал предыдущей генерации, клон Инсигнии первого поколения, предлагается в Штатах только в кузове «седан».

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Обе новинки Buick оснащаются бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.0 мощностью 250 л.с. Лифтбек можно будет купить с передним или полным приводом. В первом случае двигатель сочетается с девятидиапазонным «автоматом», во втором – с восьмискоростной автоматической коробкой. Универсал TourX предложат только с полным приводом, для «сарая» стандартной является 8АКП.

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Главными конкурентами лифтбека в Buick считают Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe, универсала – Volvo V60 Cross Country, Audi A4 Allroad, BMW 3 Series Sport Wagon и Subaru Outback. Причем оба «американца» превосходят своих соперников по объему грузового отсека.

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В список оборудования Regal нового поколения вошли: «активный» капот (приподнимается в случае наезда на пешехода для уменьшения последствий травм), светодиодная оптика, системы мониторинга «слепых» зон, автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система помощи при подъеме, десять подушек безопасности. Модель также получила мультимедийный комплекс с 7- или 8-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

1 / 3 На фото: Buick Regal TourX 2 / 3 На фото: Buick Regal TourX 3 / 3 На фото: Buick Regal TourX

Публичный дебют Buick Regal Sportback и TourX пройдет в рамках Нью-Йоркского автосалона, который откроется уже на следующей неделе. До американских дилеров модель доберется в четвертом квартале 2017-го, цена пока не объявлена.

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Напомним, Buick готовит для Нью-Йорка еще одну премьеру – на мотор-шоу должны представить кроссовер Enclave нового поколения. Ожидается, что эту модель построят на той же платформе, что и последний Chevrolet Traverse.