Серийное производство Весты универсала должно стартовать в Ижевске в первой половине лета этого года.

Свежие фото универсала Lada Vesta были опубликованы сообществом RCI в соцсети «ВКонтакте». Модель в новом типе кузова тестируется в камуфляжной плёнке с открытой оптикой и фонарями. Среди особенностей автомобиля можно выделить антенну типа «акулий плавник». Предполагается, что «шпионам» удалось поймать кросс-версию универсала, которую выдаёт более массивный задний бампер.

Несмотря на то, что автомобиль был сфотографирован в Тольятти (здесь у АВТОВАЗа расположен научно-технический центр и испытательные лаборатории), производство модели будет налажено в Ижевске, где в настоящее время выпускаются седаны.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что универсал встанет на конвейер 30 июня, а продажи стартуют в сентябре. Ориентировочная цена была названа Николя Мором, президентом ПАО «АВТОВАЗ».

1 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 2 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 3 / 4 На фото: Lada Vesta SW Cross Concept 4 / 4 На фото: салон Lada Vesta SW Cross Concept

В настоящее время седан Lada Vesta можно купить с двигателями объёмом 1.6 и 1.8 литра, мощность которых составляет 106 и 122 л.с. соответственно. Для 106-сильного мотора предложены МКП и «робот», для 122-сильного — пока только «робот». Цена начинается от 545 900 рублей.

Напомним, что по итогам февраля Веста вошла в тройку самых продаваемых моделей в России.