О том, что предприятие Ford Sollers, которое располагается во Всеволожске, планирует нарастить объём производства по итогам текущего года на 30%, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании. Отметим, сегодня, 14 августа, персонал завода, расположенного под Санкт-Петербургом, вышел из корпоративного отпуска.

Напомним, летний корпоративный отпуск начался у сотрудников всеволожского завода 17 июля 2017 года, то есть коллектив отдыхал в течение четырёх недель. В пресс-службе отметили, что предприятие планирует увеличить эффективность. Однако, несмотря на планы по наращиванию объёмов производства на 30%, численность персонала меняться не будет.

В агентстве отметили, что по итогам 2016 года производство этого предприятия Ford Sollers составило порядка 15 000 легковых автомобилей. То есть к концу нынешнего года с конвейера предположительно сойдёт 20 000 машин. Напомним, во Всеволожске налажен выпуск моделей Mondeo и Focus (в вариантах кузова седан, хэтчбек и универсал).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Ford Sollers поднимает зарплаты на российских заводах. В зависимости от региона и результатов работы планку увеличат на 4,5 – 7,0%. В компании отметили, что повышение зарплаты ожидает работников конвейера, а также линейных менеджеров.