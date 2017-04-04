Мировой дебют модели состоится 12 апреля 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке. Никаких подробностей о LS 500 F Sport производитель пока не предоставил. Известно лишь, что спортивная версия будет доступна не только для стандартного седана, но и для его гибридной модификации.

Судя по фото, главные отличия F Sport от обычной «четырехдверки» будут в передней части – корма у нью-йоркской премьеры Lexus такая же, как у обычного LS пятой генерации. Кроме того, у спортивного Лексуса, скорее всего, окажется иное оформление интерьера.

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Напомним, флагманский седан Lexus нового поколения представили в январе этого года в Детройте. В основе модели лежит «растянутая» версия платформы GA-L. Длина «японца» равна 5 235 мм, ширина – 1 900 мм, высота – 1 450 мм, размер колесной базы составляет 3 125 мм. Новый LS 500 получил битурбированный мотор V6 3.5 мощностью 415 л.с., который сочетается с десятидиапазонным «автоматом». Седан предложат с задним или полным приводом.

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В марте 2017-го Lexus рассекретил гибридную модификацию LS 500h. Такой седан оснащен «атмосферником» V6 3.5, парой электродвигателей, являющихся частью бесступенчатой трансмиссии, и литий-ионной батареей. Суммарная отдача гибрида – 354 л.с.

По предварительным данным, продажи новой модели стартуют осенью текущего года. Первыми LS 500 получат американцы.