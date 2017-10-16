Производство полного цикла «пятидверки» локализовано в России с февраля 2014 года, с июня 2017-го калужский завод выпускает рестайлинговую модель. Юбилейным, 100-тысячным, стал Rapid синего цвета Reef Blue с мотором 1.6 MPI в комплектации Style, эту «пятидверку» отправили клиенту в Тюмень.

«Один из важнейших факторов успеха бренда Skoda на российском рынке – локализация производства с безоговорочным соблюдением высочайших стандартов качества. Skoda Rapid неизменно пользуется высоким спросом, и выпуск 100-тысячного автомобиля этой модели с момента старта производства в Калуге в 2014 году – это знаковое событие для нас, подтверждающее популярность компактного лифтбека», — прокомментировал Ян Прохазка, руководитель Skoda Auto Россия.

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Продажи обновленного Rapid стартовали в нашей стране в июле этого года. Лифтбек получил иной передний бампер, модернизированные фары, противотуманки и задние фонари. Интерьер также слегка изменился, плюс был расширен список оборудования.

Skoda Rapid доступен с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (90 л.с. или 110 л.с.) и 1.4 TSI (125 л.с.). Мотор с отдачей в 90 л.с. сочетается с пятиступенчатой «механикой», более мощный вариант движка 1.6 работает в паре с 5МКП или 6АКП, турбодвигатель 1.4 укомплектован DSG-7. Сегодня цена лифтбека начинается с отметки в 611 000 рублей.

Кстати, тест-драйвер портала «Колёса.ру» уже испытал рестайлинговый Rapid.