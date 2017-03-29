Новая модификация маленькой «пятидверки» получила имя Trail. От стандартной модели этот вариант отличается увеличенным дорожным просветом, наличием рейлингов на крыше и пластиковых накладок на колесных арках и бамперах, оформлением противотуманок, затемненными задними фонарями.

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По бокам и на двери багажника имеются декоративные наклейки темно-серого цвета с оранжевыми полосками и надписью с названием новой версии. Корпуса наружных зеркал, ручки дверей и 15-дюймовые диски колес выполнены в черном. На креслах Ford Ka Trail – оранжево-зеленая прострочка.

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Двигатели у кросс-хэтча такие же, как и у обычной модели. В Бразилии Ka можно купить с моторами 1.0 и 1.5. Мощность бензиновой версии первого агрегата составляет 80 л.с., тот же движок, работающий на этаноле, выдает 85 л.с. Отдача полуторалитрового мотора – 107 л.с. (бензин) или 111 л.с. (этанол). Трансмиссия одна – пятиступенчатая «механика».

В список оборудования новинки вошли кондиционер, аудиосистема с Bluetooth и USB, две подушки безопасности, ABS, EBD. Цена Ford Ka Trail начинается с отметки в 47 690 реалов, что эквивалентно примерно 868 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, прототип кросс-хэтча дебютировал осенью прошлого года на автосалоне в Сан-Паулу.