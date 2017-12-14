Снимки большого внедорожника Nissan появились в сертификационном ведомстве Китая, затем их разместили в местной соцсети Weibo. Судя по шильдику на багажной двери, новую модель назвали Terra. По предварительным данным, автомобиль построен на базе пикапа Nissan Navara. Длина Terra равна 4 882 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 835 мм, колесная база – 2 850 мм.

Ожидается, что в Поднебесной новый рамный внедорожник Nissan предложат с бензиновым двигателем 2.5 мощностью 184 л.с. Скорее всего, модель будет доступна в пяти- или семиместной версиях, с задним или полным приводом. Премьера новинки намечена на следующий год.

Между тем, по неофициальной информации, внедорожник может появиться не только в Китае, но и в Австралии, Таиланде и еще нескольких странах азиатского региона. Не исключено, что для других рынков название модели изменят.

Напомним, пикап Nissan Navara стал «донором» еще для двух моделей – грузовиков Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-Class.