09 Окт В Mitsubishi рассказали о значительном приросте кредитных продаж в РФ

Согласно отчёту специалистов АО МС Банк Рус, прирост кредитных продаж автомобилей марки Mitsubishi в России в сентябре 2017 года составил 156% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это рекордный показатель для местного офиса японского производителя.

При этом в период с января по сентябрь 2017 года прирост кредитных продаж автомобилей бренда составил 43% (по отношению к первым трёх кварталам прошлого года).

В компании отметили, что в октябре текущего года «МС Банк Рус» приступил к выдаче кредитов по новым государственным программам: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Напомним, официально меры господдержки стартовали в России в июле.

При этом, в случае, если выбранная клиентом машина не подходит под условия кредитования по госпрограммам, он получает возможность купить её в кредит со ставкой 9,9% годовых (срок – не более пяти лет).

«Мы гордимся достигнутыми результатами и будем продолжать добиваться рекордов в кредитных продажах», – комментирует председатель правления банка Саваии Норихиро.

На днях стало известно о том, что с конвейера калужского завода сошёл юбилейный автомобиль Mitsubishi. Количество выпущенных автомобилей бренда на предприятии «ПСМА Рус» преодолело отметку в 100 000 единиц (с момента запуска локального производства полного цикла в 2012 году).