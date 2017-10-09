На восстановлении дорог в Приморском крае и проблеме пробок во Владивостоке решил сосредоточиться временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Напомним, ранее указом президента РФ Владимира Путина был освобождён от должности главы региона Владимир Миклушевский.

Исполняющим обязанности губернатора был назначен генеральный директор «Росморпорта» Андрей Тарасенко. В конце минувшей недели он был представлен полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым депутатам и администрации Приморского края. Согласно словам Андрея Тарасенко, он планирует заняться проблемами дорог в регионе.

«Думаю, что решу эту проблему. Думаю, должны сделать дороги. В городе пробки огромнейшие. Непродуманное движение, с городом хочу поговорить… Надо как-то выравнивать… Должен быть здесь мэр, надо вместе думать. Я готов помогать и участвовать, чтобы навести порядок», — отметил Андрей Тарасенко.

Ранее стало известно о том, что на строительство и ремонт дорог правительство выделило почти десять миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, на сегодняшний день по качеству дорог Россия занимает 114 место в мире, соответствующие данные опубликованы в ежегодном рейтинге Global Competitiveness Index. Ещё хуже, чем в РФ, эксперты признали магистрали в Казахстане, Венесуэле, Румынии, Киргизии, Молдавии и Украине.