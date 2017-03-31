В России готовят законопроект о «гаражной амнистии»

Законопроект о так называемой «гаражной амнистии», который готовят представители Совета Федерации, должен помочь гражданам оформить на себя место в гаражно-строительном кооперативе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сенатора от республики Коми Дмитрия Шатохина.

Согласно его словам, примерная сумма расходов на то, чтобы «узаконить гараж», должна составить 15 000-20 000 рублей. Отметим, для ветеранов эта процедура обещает быть бесплатной. По предположениям Дмитрия Шатохина, проект закона могут внести в Госдуму до конца текущего года.

Издание отмечает, что множество гаражей по всей России в течение уже нескольких десятилетий существуют в неопределённом статусе. Автовладельцы получили их ещё в советские времена, однако, формально гаражи им на сегодняшний день не принадлежат. Поэтому сейчас многие россияне лишились своей собственности.

С проблемой гаражных кооперативов регионы РФ столкнулись в тот момент, когда начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости: правоустанавливающие документы есть, но при этом, как объект собственности, такой гараж ни в одном реестре не зарегистрирован.

Для решения этого вопроса предложено внести статью «Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива» во вступивший в силу в начале года ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В ней будут перечислены документы, которые потребуются для регистрации гаража как объекта собственности. В их числе бумаги, подтверждающие членство в гаражно-строительном кооперативе и оплату паевого взноса, техническая документация на нежилое помещение, документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом госвласти или местного самоуправления.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что торговля на рынке машино-мест пока идёт не очень оживлённо. Предположительно это вызвано дороговизной такой недвижимости.