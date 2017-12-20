Под отзыв попали 124 автомобиля французской марки, которые были реализованы в России в период с октября 2016-го по октябрь 2017 года. Сервисную кампанию для Citroen C4 Picasso проводят из-за «недостаточного соединения наружной и внутренней панелей капота», сообщили в Росстандарте.

Дилеры предупредят владельцев участвующих в акции компактвэнов о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр. «На всех транспортных средствах Citroen C4 Picasso будет выполнено укрепление соединения наружной и внутренней панели капота с помощью клея для гарантированного достаточного скрепления», — говорится в сообщении Росстандарта. Все работы проведут бесплатно.

Между тем владельцы C4 Picasso могут сами проверить, попадает ли их авто под отзыв. Для этого нужно сверить VIN-код машины со списком, который размещен на сайте Росстандарта.

Напомним, в прошлом году Citroen также отзывала компактвэны в России. Тогда у C4 Picasso обнаружили проблемы с замками ремней безопасности. В 2016-м сервисная акция затронула 33 автомобиля.