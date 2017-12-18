Всего под отзыв попали 10 355 автомобилей Jeep Grand Cherokee, которые были реализованы на российском рынке в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014 года. Как заявили в Росстандарте, причина – неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя.

«Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры Jeep уведомят владельцев попавших под отзыв внедорожников о необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр. На машинах проверят правильность установки брызгозащитного кожуха тормозного усилителя, при необходимости его заменят, все работы проведут бесплатно.

Также владельцы Grand Cherokee могут сами проверить, участвует ли их авто в сервисной акции. Для этого нужно сверить VIN-код внедорожника с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее стало известно о том, что российских автовладельцев могут начать оповещать об отзывных кампаниях через систему ЭРА-Глонасс и систему электронных паспортов транспортных средств.