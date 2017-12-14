В январе 2018 года на российском рынке стартуют продажи особой версии компакта smart forfour – crosstown.

Новая модификация дебютировала в марте 2017-го на Женевском автосалоне. В варианте исполнения crosstown ситикар smart forfour получил пластиковые накладки на колесные арки, боковые «юбки» и черные 16-дюймовые колесные диски.

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Субкомпактный хэтч оснащен 900-кубовым бензиновым турбомотором с отдачей в 90 л.с. Двигатель сочетается с автоматизированной шестиступенчатой коробкой twinamic. Также новинка имеет спортивную подвеску, причем, несмотря на название спецверсии, клиренс уменьшен на 10 мм.

В список оборудования smart forfour crosstown вошли: противотуманки с функцией подсветки поворотов, светодиодные ДХО и задние фонари, обитое кожей многофункциональное рулевое колесо, спортивные педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками, климат-контроль, датчики дождя и света.

Цена «кроссовера» начинается с отметки в 1 640 830 рублей. Стандартный smart forfour в России стоит от 830 000 рублей.

Кстати, в Женеве smart показал еще одну новинку – кабриолет fortwo Brabus в спецверсии Edition #2. Тираж этой модификации составил всего 100 экземпляров и ни один из них не достался России.