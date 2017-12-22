Известно, сколько машин за период с января по ноябрь 2017 года выпустили петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota.

Расположенные в Санкт-Петербурге автомобильные заводы компаний Hyundai, Nissan и Toyota в общей сложности за 11 месяцев текущего года выпустили 315 700 легковых машин, об этом сообщили специалисты «Auto-Dealer-СПб». Этот результат на 23% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года.

Сообщается, что после результатов ноября общий объём производства автомобилей в городе в нынешнем году превысил аналогичный показатель всего 2015 года. При этом стоит напомнить, что за десять месяцев 2017-го автозаводы Северной столицы выпустили больше легковых машин, чем за весь 2016 год.

Эксперты выяснили, что в ноябре текущего года с конвейеров автомобильных предприятий Санкт-Петербурга сошло в общей сложности около 31 000 легковых машин. Такой результат говорит о 17-процентном приросте по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«По итогам года динамика роста сохранится в пределах 23%, петербургский автопром впервые с 2013 года окажется в плюсе, — комментирует генеральный директор агентства Михаил Чаплыгин. — В следующем году мы уже не увидим такого сильного увеличения производства на городских автозаводах».

В ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ в ноябре входят семь моделей, выпускаемых на петербургских заводах: Kia Rio (занимает первую строчку), Hyundai Creta (располагается на четвёртом месте), Hyundai Solaris (на пятом), Toyota RAV4 (на 12-ом), Nissan Qashqai (на 18-ом), Toyota Camry (на 21-ом) и Nissan X-Trail (на 23-ем).

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