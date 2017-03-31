В Санкт-Петербурге прошла презентация новой SKODA Octavia

Новая Октавия должна удержать статус самой продаваемой модели Skoda в России. Предполагаемый объём продаж составляет 25 000 автомобилей в год.

В петербургской презентации Octavia принял участие глава марки Skoda Ян Прохазка, который и показал гостям мероприятия новое «сердце бренда», как называют Октавию в компании Шкода. Он же и объяснил, почему нашим покупателям не положен дизель: доля проданных дизельных автомобилей составляет всего 3%, чего явно недостаточно для уверенности в благоприятных перспективах продажи дизелей в России.

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Напомним, что производство российской Шкоды уже стартовало в Нижнем Новгороде. У нас на рынке будут доступны автомобили с моторами 1.6 MPI (110 л.с.), 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TS (180 л.с.). Стоимость автомобиля в кузове лифтбек начинается от 940 000 рублей.

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Дилеры чешской марки уже принимают заказы на модель, а поставки «живых» автомобилей запланированы на апрель. В честь выхода новинки на российский рынок портал «Колеса.ру» проводит конкурс, который позволяет выиграть поездку в Чехию.

Следующей новинкой Skoda в нашей стране станет кроссовер Kodiaq, продажи которого начнутся в июне текущего года. Производитель уже официально объявил состав силовой гаммы модели и доступные опции.