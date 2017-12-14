Снимки модели растиражировали китайские СМИ. Кроссовер является серийным воплощение концепта Roewe Vision-E, который дебютировал в апреле этого года в Шанхае. В линейке марки новинку будут позиционировать в качестве флагмана. На двери багажника имеется шильдик Marvel X, однако в продажу кросс, скорее всего, поступит под другим именем – вряд ли компания Marvel, издающая комиксы, позволит Roewe безнаказанно использовать свое название.

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Длина товарной машины равна 4 678 мм, что на 133 мм больше, чем у нынешнего флагманского «паркетника» Roewe – RX5. Ширина новинки составляет 1 919 мм (+64 мм), высота – 1 616 мм (-103 мм), колесная база – 2 800 мм (+100 мм). Серийный кроссовер Roewe сохранил массивную переднюю решетку и задние фонари, как у Vision-E, а вот фары стали крупнее. Ну и, разумеется, автомобиль получил обычные задние двери, тогда как у концепта они распахивались против хода движения.

По предварительным данным, новый кроссовер оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) мощностью 116 и 71 л.с. Информации о запасе хода «китайца» пока нет, неизвестно и то, будут ли у «паркетника» версии с бензиновыми двигателями.

1 / 3 На фото: концепт Roewe Vision-E 2 / 3 На фото: концепт Roewe Vision-E 3 / 3 На фото: концепт Roewe Vision-E

Премьера новинки Roewe, вероятно, состоится в следующем году.

Ранее марка представила электрический универсал Ei5 со 116-сильным электродвигателем. На одной зарядке «сарай» сможет проехать около 300 километров.