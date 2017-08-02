Кроссовер вышел на домашний рынок в декабре 2016 года. В середине месяца были объявлены цены и комплектации модели.

Японский кроссовер Toyota C-HR на родном авторынке теперь можно купить в двухцветной окраске кузова. Контрастный основному колеру оттенок получат крыша, спойлер и корпуса зеркал. Новинка вышла на домашний рынок сравнительно недавно, в середине декабря прошлого года.

Японским клиентам C-HR доступен с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 116 л. с. Также он может идти с установкой, которая включает в себя бензиновый мотор объёмом 1,8 литра и электродвигатель. Суммарная отдача гибрида составляет 122 л. с. Первый вариант кроссовера предлагается с полным приводом, второй только с передним.

Все варианты исполнения кроссовера оснащены пакетом безопасности Toyota Safety Sense P, в который входят адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, слежения за рядностью движения и автоматического переключения света фар, система предотвращения фронтального столкновения с функцией обнаружения пешеходов.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Toyota C-HR может выйти на российский рынок. Официально о подобном намерении в местном представительстве компании не заявляли, однако в базе «Роспатента» ранее появился документ «Одобрение типа транспортного средства», что говорит о том, что Тойота готова в случае необходимости вывести на наш рынок этот субкомпактный кроссовер.