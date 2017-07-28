Начало развития коммерческого транспорта было положено компанией Ford сто лет назад: оно стартовало с запуском в производство Model TT. В компании отметили, что этот автомобиль стал «прародителем» линейки коммерческих машин Ford Transit, которые на протяжении многих лет занимают первые места по продажам в своём сегменте в различных странах мира.

1 / 3 На фото: Ford Model TT 2 / 3 На фото: Ford Model TT 3 / 3 На фото: Ford Model TT

По сравнению с Ford Model T первый коммерческий автомобиль получил увеличенную колёсную базу, а также удлинённую и усиленную раму. «На задней оси использовалась червячная передача, а опциональная трёхступенчатая коробка скоростей вместо двухступенчатой на Ford Model T помогала легче преодолевать подъёмы», — рассказали в пресс-центре.

Для модели со стандартной коробкой передач рекомендованная скорость составляла 24 километра в час; для версии с трёхступенчатой КП – 35 км/ч. В движение Model TT приводил стандартный для всех ранних моделей марки четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,9 литра мощностью 20 л. с., который заводился вручную с помощью специальной рукоятки. Известно также, что для этого автомобиля предлагались как цельнолитые резиновые шины, так и более комфортные пневматические.

В течение первого года в общей сложности было собрано 209 единиц Ford Model TT. При этом в самый успешный для модели, 1926 год, продажи превысили отметку в 228 000 экземпляров. «Лёгкие грузовики Ford стали особенно востребованы в 1919 году, когда продажи легковых автомобилей находились в упадке из-за Первой мировой войны, но спрос на грузовой автотранспорт вырос благодаря его роли в восстановлении экономики», — отметили в компании.

Появившийся впоследствии Ford Transit в 2015 году отметил своё 50-летие. На сегодняшний день общее количество выпущенных «Транзитов» превысило 8 000 000 экземпляров. В начале текущего месяца стало известно о том, что Ford Transit ставит рекорды продаж в РФ. Так, в первой половине 2017 года американский производитель реализовал на российском рынке 3 397 единиц, это на 45% больше чем в прошлом году.