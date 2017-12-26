Видео дня: «счастливчики» Нюрбургринга

В Сети появилось 10-минутное видео, демонстрирующее опасные ситуации со счастливым концом, произошедшие на немецком треке.

На крупнейшем видеохостинге YouTube на канале EMS Nordschleife TV опубликован ролик с подборкой опасных и потенциально-аварийных моментов, случившихся на Нюрбургринге на протяжении текущего года.

Видео наполнено зрелищными кадрами, приводящими иногда к «замиранию сердца», поскольку автомобилям и их владельцам иногда только чудом удается избежать серьезной аварии. Чаще всего в кадрах демонстрируются автомобили BMW, но есть также множество хот-хэтчей и других заряженных моделей, спорткаров, в том числе большое количество Porsche, ретро-автомобилей и суперкаров.

Кстати, сейчас на Северной петле Нюрбургринга сезонный перерыв – трек закрыт на зимний период. Заезды на трассе будут возобновлены в апреле следующего года.

Недавно портал «Колеса.ру» рассказывал про впечатляющие результаты «заряженного» универсала Mercedes-AMG E 63 S на Нюрбургринге.