Volkswagen отзывает новейший Atlas с рынка США

Владельцы автомобилей будут уведомлены и приглашены для замены топливных баков в ближайший сервисный центр марки Volkswagen.

Спустя первые месяцы продаж немецкий автомобильный производитель Volkswagen отзывает небольшую партию своего самого крупного кроссовера Atlas на североамериканском рынке. Новая кампания связана с проблемой топливного бака.

У кросса Atlas обнаружены дефекты топливного бака. Его стенки на определенных экземплярах могут оказаться более тонкими, чем рассчитано при проектировании. Такая недоработка потенциально может привести к утечке топлива. Немецкий концерн уже обнаружил причину этой проблемы. Ее оказался неоткалиброванный экструзионный станок на заводе YAPP Automotive Systems в Мичигане, который производит топливные баки для этой модели.

Компания Volkswagen совместно с американским регулятором NHTSA была вынуждена объявить отзыв. Он касается пока только 58 экземпляров, реализованных на рынке США. Они составляют почти половину от всего объема кроссовера Atlas, выпущенного с конвейера в период с 16 мая по 10 июня текущего года.

Модель трехрядного кроссовера Volkswagen Atlas была представлена в начале текущего года. В России эта модель получит название Teramont. Ее продажи на нашем рынке начнутся весной следующего года.