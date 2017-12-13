Спортивный хэтчбек оснащен бензиновым турбодвигателем 2.0 TSI мощностью 200 л.с., который работает в паре с 6-DSG. Кроме того, у «немца» перенастроили подвеску. Новый VW Polo GTI наберет первую «сотню» за 6,7 секунды, максимальная скорость составляет 237 км/ч. По данным производителя, средний расход топлива новинки с таким мотором – 5,9 л/100 км в смешанном цикле.

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Внешне от стандартной модели «заряженный» Поло отличается более агрессивным обвесом и наличием сдвоенных патрубков выхлопной системы. В салоне Polo GTI нового поколения – спортивные кресла и «усеченное» рулевое колесо.

Для новинки предусмотрены: светодиодная оптика, 17- или 18-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с сенсорным экраном, полностью цифровая «приборка», панорамный люк в крыше.

В Германии цена Polo GTI начинается с отметки в 23 950 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 662 000 рублей по актуальному курсу.

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Напомним, предназначенный для Европы хэтчбек Поло шестого поколения был представлен в июне этого года. В ноябре в Бразилии состоялась премьера четырехдверной модификации, там седан зовется Virtus. В России «пятидверку» не продают, при этом, по предварительным данным, позже Виртус перевоплотится в российский Polo Sedan.