Volvo готовит новинку с индексом S50

Об этом стало известно изданию Swedespeed. Никакой официальной информации о новинке не сообщается, но существует ряд предположений, что это будет за машина. На данный момент Volvo обозначает кроссоверы индексом XC, универсалы — V, а седаны — S. Судя по названию S50, это будет новая «четырехдверка», которую, предположительно, разработают на базе компактного кросса XC40.

1 / 2 Volvo Concept 40.2 2 / 2 Volvo Concept 40.2

Отметим, что Volvo никогда ранее не использовала обозначение S50. Но с 2004-го по 2012-й годы шведская марка выпускала «сарай» Volvo V50, который являлся «универсальной» версией седана S40 второго поколения — одинаковые машины в двух типах кузова обозначались по-разному. Издание Swedespeed предполагает, что и в этот раз Volvo может поступить также — S50 будет седаном на базе кросса XC40.

1 / 2 Volvo Concept 40.2 2 / 2 Volvo Concept 40.2

Прототип «паркетника» XC40 назывался 40.1, его премьера состоялась в 2016-ом году. В том же году Volvo показывала концепт компактного седана с высоким клиренсом под названием 40.2. Отсюда и предположение, что S50 разработают на базе XC40.

Серийный «паркетник» Volvo XC40, напомним, шведы рассекретили 21-го июня. Дата мировой премьеры не называется, есть лишь официальный намек, что новинка «вскоре будет представлен публике».

