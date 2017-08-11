Почти год назад мы представляли свои первые рендеры лифтбека. С тех пор тестовые образцы фотошпионам почти не попадались, однако на этой неделе в Сети появились свежие фотографии, позволяющие нам более точно представить внешность будущей новинки.

Больше всего следующая А7 по внешности будет перекликаться с новым поколением представительского седана Audi A8, премьера которого состоялась всего месяц назад. Лифтбек получит почти такую же решётку радиатора, а фары с высокотехнологичной светодиодной начинкой будут чуть уже и агрессивнее. Профиль новой А7 останется примерно таким же, как у текущей модели. А вот боковины полностью переработаны: здесь и характерные выштамповки над колёсными арками, и аккуратное ребро вдоль дверных ручек, и чуть более вытянутые задние боковые окна.

Самая яркая особенность задней части новинки – сделанные единым целым фонари, прямо как на том же седане А8. Они будут состоять из вытянутой во всю ширину кормы светодиодной полоски и вертикальных сегментов под и над ней. Выхлопные трубы, по меньшей мере на некоторых модификациях, будут замаскированы в стиле последних новинок Ауди – кроссовера Q5 и седана А8.

Премьеру новой Ауди А7 можно ожидать ближе к концу этого года.

Что же касается модели нынешнего поколения, то она в настоящее время предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей – 2.0 TFSI (249 л.с., 3 700 000 рублей) и 3.0 TFSI (333 л.с., 4 150 000 рублей). Стоит также отметить и пару спортивных версий лифтбека, более доступную из которых с индексом S7 можно приобрести за 5 830 000 рублей (4.0 TFSI, 450 л.с.). А на вершине модельной гаммы – RS7 за 8 миллионов (560 л.с.). все модификации оснащены полным приводом quattro и автоматической коробкой передач.

А недавно мы протестировали другой спортивный автомобиль немецкой марки – новое купе Audi A5.