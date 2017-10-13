Прототип самой экстремальной модификации «Гелика» показали в 2015-м, в том же году стартовала ее мелкосерийная сборка. Эта версия пришла на смену трехосному пикапу G 63 AMG 6×6.
Mercedes-Benz G 500 4×4² оснащен битурбомотором V8 4.0 мощностью 421 л.с., максимальный крутящий момент – 610 Нм. Внедорожник получил портальные мосты, подвеску с двойными амортизаторами на каждом колесе и 22-дюймовые диски. Клиренс равен 450 мм, угол въезда – 52 градуса, съезда – 54 градуса
В России эта версия тоже пока представлена, цена такого «немца» — от 19 240 000 рублей. Кстати, тест-драйвер портала «Колёса.ру» испытал G 500 4×4² в деле.
Напомним, на базе экстремального G 500 4×4² был построен роскошный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.
Ранее стала известна дата премьеры G-Class нового поколения. Ожидается, что внедорожник представят в начале следующего года в рамках Детройтского автосалона.
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